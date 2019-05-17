Львівська міськрада запропонує Академії наук нову земельну ділянку під забудову

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати»

Міська рада Львова має намір допомогти науковцям. Їм хочуть виділити земельну ділянку під будівництво багатоквартирного будинку. Але зроблять це лише за декількох умов. Перша — Академія наук повинна передати ділянку на вулиці Горбачевського, 19 у користування місту. Також наукова установа має дати чітку відповідь: хто будуватиме та для кого.

Раніше від такої пропозиції Карпатське відділення інституту геофізики відмовилося. Та ситуація може змінитися після того, як виконавчий комітет ЛМР у п’ятницю, 17 травня, скасував містобудівні умови та обмеження, які були надані інституту.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповідає: «Ми зараз розпочнемо перемовини офіційні з Академією наук. Ми запропонуємо їм іншу земельну ділянку, а ця земельна ділянка має перейти у підпорядкування міста. Ми розробимо проект на якісне облаштування там громадського простору, скверу».

Як повідомляв ZAXID.NET, на земельній ділянці, що належить Академії наук, забудовник почав підготовку до будівництва — знищив дерева, які тут росли та закрив доступ на територію. Ділянка з 2009 року перебуває у користуванні Карпатського відділення інституту геофізики.

Ця установа вирішила передати її забудовнику в обмін на реконструкцію її будинку та частину житла в майбутній споруді. Міськрада заборонила це будівництво.