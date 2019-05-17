Львівська мерія заборонила скандальне будівництво на вул. Горбачевського

На вул. Горбачевського, 19 заборонили будь-яке будівництво

У п’ятницю, 17 травня, виконавчий комітет Львівської міськради заборонив будь-яке будівництво на вул. Горбачевського, 19, скасувавши раніше видані документи. Замість багатоповерхівки, проти якої виступали місцеві мешканці, тут облаштують сквер.

«Це є історична частина міста, де традиційно був сквер. Цьогоріч без жодного на це дозволу було в жорсткий спосіб зрубано дерева, які там росли. І зрозуміло, що мешканці, які живуть поруч, висловили свою позицію, що щось незрозуміле відбувається. Ми мали ряд зустрічей з керівником профільного Інституту академії наук, власністю якого є земельна ділянка. І вони озвучили, що хочуть будувати житло для науковців. Але підставових документів на підтвердження цього вони не змогли надати», – доповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Під час засідання виконкому мер Львова Андрій Садовий також згадав приклад недобросовісного забудовника, який без жодних документів збудував 7-поверховий будинок на вул. Личаківський. Цьогоріч мерія домоглась його знесення.

«Критичні питання, де можуть бути дискусії, треба проговорювати відкрито і публічно з людьми. Тоді не буде проблем, а виконавчий комітет не звинувачуватимуть у тому, що ми приймаємо рішення, не акцептовані громадою. Ми йдемо згідно з буквою закону — тільки-но забудовник звертається, ми це рішення розглядаємо і приймаємо. Та дуже часто після цього мешканці мають претензії, бо наше рішення не завжди виконується так, як прописано. У нас все містобудівне законодавство вибудоване таким чином, що правий забудовник, а місто втрачає право на контроль будівельного процесу одразу після видання містобудівних умов. Дуже часто доходить до кризових моментів — як у випадку з Личаківською, 259, де ми зносили 7-поверховий будинок. Це безпрецедентна історія в Україні», — сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, вкінці березня на земельній ділянці на вул. Горбачевського, 19 у Львові почали зрубувати дерева. Як з’ясувалось, ця земельна ділянка належить Національній академії наук і є у користуванні Карпатського відділення інституту геофізики ім. Субботіна. На цій ділянці розташована пам'ятка архітектури місцевого значення – вілла, споруджена у 1929–1930 роках будівельною фірмою Карля Ольґерда Юраша та Альфреда Захаревича. Окрім того, земельна ділянка входить у межі історичного ареалу Львова. Поруч із віллою НАН планувало збудувати 5-поверховий житловий будинок на 20 квартир.