Львівська облрада ухвалила кадрові рішення

Львівська облрада на засіданні у четвер, 9 липня, ухвалила рішення про призначення директорів шести комунальних закладів, зокрема, чотирьох медичних установ.

На посаду генерального директора Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках призначили Володимира Красьоху, який понад півтора року виконував обов’язки керівника. Він був єдиним претендентом на цю посаду.

На посаду генерального директора КНП Львівської облради «Клінічний центр дитячої медицини» призначили Богдана Мальованого, який керує центром з листопада 2025 року. Богдан Мальований був єдиним кандидатом на посаду.

Директором КНП ЛОР «Львівський обласний центр служби крові» призначили Арташа Амізяна, який останні вісім місяців виконував обов’язки керівника. Він також виявився єдиним претендентом на посаду.

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Директором КНП ЛОР «Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» призначили Богдана Хобзея, який з 2025 року виконував обов’язки керівника.

Директоркою комунального закладу «Львівський обласний молодіжний центр» стала Соломія Логінська, а директоркою «Львівського обласного пластового центру» – Ольга Приходько.

Відповідно до рішення депутатів, з усіма новопризначеними керівниками комунальних установ укладуть контракти терміном на п’ять років.