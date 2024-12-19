Андрій Ткаченко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині

На засіданні у четвер, 19 грудня, Львівська облрада звернулася до президента України про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка» загиблому на війні військовому льотчику з Львівщини Андрію Ткаченку. Звернення, ініційоване фракцією «Голосу» в цілому підтримали 47 депутатів.

Підполковник Андрій Ткаченко народився та навчався у Самборі на Львівщині. Був активним учасником «Пласту». Закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Військову службу проходив в Івано-Франківську, Харкові, згодом – нову в Івано-Франківську. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання на сході України.

Під час повномасштабного вторгнення Росії виконував бойові завдання на сході та півдні України. Мав десятки бойових вильотів на літаку МіГ-29. Загинув 33-річний підполковник 8 березня 2024 року під час виконання завдання у небі поблизу Покровська.