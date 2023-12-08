У п'ятницю, 8 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як чиновники на Львівщині вирішили виправдати війною нерозчищені від снігу дороги.

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Нещодавно ми розповідали, як одна компанія під назвою «Шляховик Т» підозріло виграла всі найдорожчі тендери від департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА на ремонт і утримання доріг. Йшлося про понад шість мільярдів гривень. Сьогодні ж виявилося, що такі гроші на ремонт і утримання доріг на Львівщині є, але їх критично не вистачає на прибирання цих доріг. На думку чиновників, винна в цьому… війна. Я не жартую. На сторінці Львівської ОВА, з'явилося пояснення, чому дороги в області ніхто не почистив після снігопадів. І коротка версія цього пояснення звучить так: «Бо всі гроші пішли на ЗСУ!».

Я не знаю, який геній придумав цю «відмазку», але це навіть краще, ніж родинна легенда заступника начальника Львівської ОВА Івана Собка, який переконує всіх навколо, що його BMW за 60 тис. євро насправді на заощадження придбав собі його батько пенсіонер-залізничник з гірського села. Отже, грошей на прибирання снігу з доріг Львівщини офіційно немає, бо все віддали на армію та оборону країни.

Якщо користуватися неживою мовою чиновників ОВА, то вони кажуть, що видатки з Державного дорожнього фонду, які раніше спрямовували виключно на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, тепер скерували в загальний бюджет держави для підтримки ЗСУ. І тепер мешканців області попереджають, що це може призвести до ускладнень і навіть обмежень руху в зимовий період. І можете навіть не нарікати на те, що не вдається виїхати зі снігових заметів. Скоро вас відкопають. Снігоочисна техніка вже працює на автошляхах області, де інтенсивність руху транспорту найвища.

Пояснення Львівської ОВА написано цілком у дусі підходу, що війна все спише. Коли їх запитуєш, чому одна і та сама компанія виграє мільярдні тендери на дороги, то відповідають, що там усе в межах чинного законодавства. Найкраща пропозиція, економія на 22%. Зекономили так, що нема за що потім сніг з дороги поприбирати, але то таке.

Коли обласних чиновників запитуєш, для чого будувати лижні траси, і стадіони, коли критично бракує дронів на фронті, то відповідають, що вони в дронах невеликі спеціалісти, а от стадіони потрібні для розвитку майбутніх поколінь. І урочисто перерізають стрічку!

А ще дороги Львівщини потрібно ремонтувати за бюджетні мільярди, бо по них возять воєнну техніку від наших західних партнерів. І прибирати сніг на дорогах треба, щоб ця допомога таки доїхала на фронт. Я впевнений, що скоро цей сніг таки почистять або ж він розтане сам. Але бездіяльність Львівської ОВА вже створила неабияку загрозу. Адже батько заступника начальника цієї самої адміністрації Івана Собка навряд чи зможе доїхати по заметеній снігом дорозі до своєї хати у гірському селі Беньова на новому BMW за 60 тис. євро. І з цим щось треба робити.