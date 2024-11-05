Заступник голови ЛОВА Іван Собко заявив, що Дмитро Лубінець створює інформаційний шум і дискредитує державну владу

Ввечері у вівторок, 5 листопада, пресслужба Львівської обласної військової адміністрації повідомила, що ЛОВА вимагає публічних вибачень від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця через його дописи про порушення в притулку для дітей Служби у справах дітей ЛОВА.

Заступник голови ЛОВА Іван Собко також сказав, що звинувачення Дмитра Лубінця на адресу ЛОВА «носять характер особистого піару та спекуляцій на чутливій темі».

31 жовтня Дмитро Лубінець повідомив, що моніторинг у притулку для дітей Служби у справах дітей ЛОВА виявив порушення. Зокрема, ішлося про те, що дітей карають перебуванням в ізоляторі, в притулку немає лікарів з ліцензією або договору з медустановами про надання послуг, а також діти перебувають притулку значно довше, ніж визначених законодавством 90 днів.

Тоді у ЛОВА відповіли, що притулок не є медзакладом, тож не зобов’язаний мати ліцензію на надання медичних послуг. Поміщення дітей в ізолятор відбувається для того, щоб запобігти поширенню захворювань, а діти, які довго перебувають в притулку, евакуйовані із Запорізької області і Служба у справах дітей ЛОВА робить все можливе, аби подбати про них.

5 листопада Дмитро Лубінець назвав спростування від ЛОВА маніпуляцією фактами.

«…не минуло й тижня, як адміністрація закладу почала маніпулювати інформацією для того, щоб уникнути відповідальності», – заявив Дмитро Лубінець.

За його словами, умови перебування в притулку неналежні, без поваги до прав дитини, а те, що притулок не є медичною установою, не знімає з нього відповідальності контролювати стан здоров’я дітей.

«Прийняття дітей до закладів під час евакуації не повинно бути виправданням для зупинки процесу пошуку родин для дітей і їхнього майбутнього в родині. Законодавство передбачає, що кожна область, включаючи Львівську та Запорізьку, має розвивати сімейні форми виховання», – також написав Дмитро Лубінець.

Щодо перебування дітей в ізоляторі, то моніторинговий візит не виявив відповідних записів у медичній документації, тож не зрозуміло, на яких підставах дітей ізолювали від інших.

«Окрім того, обурення викликають свідоме викривлення інформації у соцмережах, зокрема використання дітей для захисту іміджу притулку. Діти повинні бути захищені від маніпуляцій і експлуатації, а їхні інтереси та права мають бути на першому місці. Замість використання неповнолітніх у публічних заявах, потрібно зосередитися на вирішенні виявлених порушень, що вказані у звіті нашої інституції», – додав уповноважений з прав людини.

Щодо звіту про умови в притулку для дітей, то раніше Дмитро Лубінець повідомив, що відправив його в ЛОВА для усунення порушень ще 31 жовтня. Проте в ЛОВА стверджують, що звіт отримали лише 5 листопада.

«Наша робота ведеться системно, послідовно та з чітким дотриманням принципів прозорості й професіоналізму. Нещодавні звинувачення на адресу Львівської ОДА вважаємо безпідставними і розглядаємо як намагання Уповноваженого створити негативне враження про органи державної влади. Такі дописи вважаємо некоректними», – сказав Іван Собко.

Він додав, що в час, коли в умовах війни фахівці працюють над благополуччям дітей, «деякі особи створюють інформаційний шум, не надаючи жодних офіційних звітів чи конструктивних пропозицій».

«Вимагаємо в уповноваженого ВРУ з прав людини вибачень перед громадою Львівщини за поширення неперевірених даних», – сказав Іван Собко.

Додамо, що притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації розташований на вул. Левандівській, 17в. Його директоркою на сайті установи вказана Світлана Гаврилюк.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець звинуватив керівника Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру у насильстві над вихованцями.