Дівчина вийшла з ліцею, де вона навчається, і зникла

У Львові поліція оголосила в розшук безвісти зниклу 15-річну школярку Анастасію Фединську, яка у середу, 16 грудня, вийшла з ліцею у центрі міста і додому не повернулася. Станом на 17 грудня про те, де вона перебуває, нічого невідомо.

У поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що учениця 9 класу Анастасія Фединська близько 13:00 вийшла з ліцею «Просвіта», що на вул. Просвіти у центрі Львова, та пішла у невідомому напрямку. Наразі немає жодної інформації, де вона перебуває.

Про зникнення школярки до поліції звернулися представники навчального закладу. Відтак неповнолітню оголосили в розшук. Також відомо, що дівчина втікає вже не вперше.

Прикмети розшукуваної: 15 років, зріст приблизно 160 см, волосся русяве, середньої статури. Усіх, хто має інформацію про місце перебування зниклої школярки, просять повідомляти на 102 або 0671250769, 0971436607.