31-річному автозлодієві загрожує до 6 років позбавлення волі

Ввечері у четвер, 29 квітня, у селі Дмитре, що біля Пустомит, місцевий мешканець помітив, що його автомобіль ВАЗ 2103 було викрадено з-під будинку. Водій одразу повідомив поліцію, а ті менш ніж за півгодини спіймали злодія за кілька кілометрів від місця злочину.

Близько 22:00 власник автомобіля побачив, що машини, яку він запаркував біля свого будинку немає. 60-річний чоловік одразу повідомив про злочин поліцію.

На пошуки викраденого авто виїхала група реагування та слідчі. Менш ніж за півгодини правоохоронці помітили вкрадену машину за кілька кілометрів від села. Біля авто був чоловік, який побачив поліцію і намагався втекти, але його оперативно затримали.

Викрадачем авто виявився 31-річний мешканець Львівського району. За попередньою інформацією він пошкодив замок водійських дверцят, проник в машину і поїхав в напрямку селища Щирець, що за п'ять кілометів від місця злочину.

Поліція знайшла у злодія речові докази та вилучила їх. За викрадення машини чоловікові загрожує до шести років ув’язнення.