Львівська прокуратура вимагає примусового лікування жінки за вбивство новонародженої дитини

Мертву дитину знайшли на смітнику біля готелю на околиці Львова

Правоохоронці передали до суду клопотання про примусове лікування 25-річної жінки, яка підозрюється у вбивстві новонародженої дитини. Про це 4 січня повідомила прес-служба прокуратури Львівщини.

«Львівська місцева прокуратура №3 скерувала до Пустомитівського районного суду Львівської області клопотання про застосування до 25-річної мешканки Жовківського району, яка обвинувачується у вбивстві своєї новонародженої дитини, заходів примусового медичного лікування у психіатричному закладі», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначимо, сам випадок стався на початку листопада 2017 року. Тоді на смітнику біля готелю «Катерина» у Солонці виявили тіло новонародженої дитини. Згодом з'ясувалося, що 25-річна жінка народила хлопчика в одному з номерів готелю, а згодом викинула дитину на смітник.

«Як встановили прокурори, жінка, народивши дитину в одному із номерів готелю «Катерина» поклала хлопчика у поліетиленовий пакет, ручки якого зв’язала таким чином, щоб унеможливити доступ повітря. Після цього пакет з немовлям зловмисниця винесла на подвір’я готелю та викинула у бак для сміття. Внаслідок таких дій у новонародженого настала механічна асфіксія, через що дитина померла», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Враховуючи висновки судово-психіатричної експертизи, правоохоронці вирішили, що на момент скоєння злочину жінка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла ними керувати. Відтак прокуратура вимагає у суду госпіталізувати її на примусове лікування до психіатричного закладу.