Хірурги проводять лапароскопічну операцію з ушивання виразки шлунка

У середу, 25 листопада, хірурги першого відділення Центру хірургії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вперше провели лапароскопічну операцію з ушивання перфоративної виразки шлунка. Досі в цій лікарні такі операції робили традиційним способом, через великий розріз черевної порожнини. Під час лапароскопічної операції хірурги добралися до проблемного місця через невеликі розрізи.

Перфоративна виразка шлунка, як пояснив ZAXID.NET завідувач операційного відділення Віталій Колодій, це порушення цілісності стінки шлунка, коли у шлунку утворюється дірка і вміст шлунка просто витікає у черевну порожнину.

До хірургів лікарні звернувся молодий чоловік, якому ще нема й 30 років, зі скаргою на різкі болі в животі. У нього тривалий час була виразкова хвороба шлунка. У перші години у таких пацієнтів, як пояснив Віталій Колодій, виникає хімічний перитоніт, коли шлунковий сік витікає у черевну порожнину. Але він вважається обмежений і якщо такого хворого прооперувати протягом 6 годин, то обійдеться без ускладнень. Якщо затягнути з візитом до лікарів, то виникає перитоніт.

«Пацієнт звернувся до лікарів відразу після появи різких болів у животі. Через дві години він вже був в операційній. У нього дійсно була дірка у шлунку, яку ми зашили. Йому вперше робили таку операцію лапароскопічно, через невеликі проколи – два проколи по 5 мм і два – по 10 мм», - повідомив Віталій Колодій.

За словами Віталія Колодія, лапароскопічні оперативні втручання мають низку переваг перед традиційним способом ушивання перфораційної виразки. Під час традиційного способу до проблемного місця хірурги дістаються через великий розріз черевної стінки та накладають велику кількість швів. Це доволі травматична операція, пацієнт в лікарні залишається на 6-7 днів, а то й довше.

Під час лапароскопічних операцій розрізи мінімальні, травматичність мінімізується, зменшується больовий синдром після операції, хворий швидко стає активний і через дві доби може йти додому.

Пацієнт, якого вперше у лікарні прооперували лапароскопічним способом, на вихідні має бути вже вдома.