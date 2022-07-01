З 1 липня в Україні повернули сплату мита та ПДВ

За час дії пільгового закону з розмитнення автомобілів на митних постах Львівської митниці було розмитнено 46600 автомобілів. Це в шість разів більше, ніж раніше. Про це ZAXID.NET повідомив в.о. начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Городок» Віктор Жук.

«Це досить багато. Тому що раніше, коли не було пільгового розмитнення, середня кількість була 2,5-3 тис. транспортних засобів за місяць. Тобто, якщо порахувати, не у воєнний час це було б десь 7,5 тис. транспортних засобів. Тобто десь в 6 разів більше від звичайного», – зазначив Віктор Жук.

Також він розповів, для кого й надалі діятиме «нульове розмитнення». За його словами, пільги зберігаються на електромобілі, що було можливим і до прийняття цього закону. Покупці електромобілів сплачують лише незначний акцизний податок – 1 євро за кіловат батареї.

Окрім того, ввезення транспортних засобів на потреби ЗСУ або волонтерів також регулюється законодавством про гуманітарну допомогу, відповідно, ввозиться без оподаткування.

«Повернулося те, що було раніше, до прийняття цього закону. Залишилися ті ставки мита і акцизного податку, які існували до прийняття пільгового закону. Це є 10% мита, 20% ПДВ та акцизний податок, який рахується в залежності від об’єму двигуна, року виготовлення, а також типу двигуна (бензин, дизель)», – пояснив митник.

Нагадаємо, у березні для пришвидшення перетину кордону автомобілями на іноземній реєстрації, які ввозили для потреб ЗСУ, скасували оподаткування. Однак з 1 липня нульове розмитнення автомобілів на єврономерах скасували. В Україні повернули сплату мита та ПДВ на імпортні товари.