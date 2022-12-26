Товар, який нібито везли на потреби благодійного фонду, приховали від митників

Львівські митники викрили зловмисника, який намагався ввести в Україну новий одяг та галантерею вартістю 900 тис. грн під виглядом гуманітарної допомоги для одного із благодійних фондів. Чоловік приховав у декларації понад 4 тис. одиниць нового одягу.

Як повідомила прес-служба митниці у понеділок, 26 грудня, водій вантажівки Renault нібито із гуманітарним вантажем прибув в пункт пропуску «Краківець-Корчова» із Польщі. Вантаж адресувався одному із благодійних фондів Львівщини. Але під час перевірки митники знайшли в автомобілі незадекларований новий одяг та галантерею на суму 900 тис. грн.

«Під час перевірки та повного митного огляду вантажівки працівники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці спільно з прикордонниками виявили товар, не вказаний у декларації – 4142 одиниць нового одягу та галантереї», – йдеться у повідомленні митників.

На водія вантажівки Renault склали адмінпротокол за приховування товарів від митного контролю. Чоловікові загрожує штраф в розмірі 100% вартості товарів, тобто 900 тис. грн. Окрім того, прихований від митників товар буде конфісковано.