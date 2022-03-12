Війна не має зруйнувати систему вищої освіти, вважають львівські освітяни

Директори львівських шкіл та ректори університетів звернулися до Міносвіти та профільного комітету Верховної Ради з проханням не скасовувати у 2022 році проведення ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, хоча в Україні і триває війна. Про це ідеться у зверненні освітян, яке оприлюднив 12 березня директор департаменту освіти Львівської ОВА Олег Паска.

З ініціативою скасувати у 2022 році ЗНО та інші іспити через російську агресію в Україні виступив міністр освіти Сергій Шкарлет, але директори шкіл та ректори ВНЗ вважають, що процедуру вступу потрібно зберегти, інакше зруйнується ефективний державний механізм регулювання ринку освітніх послуг.

«Навіть з урахуванням того, що частина потенційних здобувачів вищої освіти сьогодні перебуває за межами України, на навчання у провідних університетах України претендуватиме значно більше абітурієнтів, ніж ці ЗВО можуть прийняти. До пропонованого як тимчасова заміна ЗНО «комп’ютерного механізму без участі дитини», як і до середнього балу атестата, іспиту з фахового предмета, співбесіди чи мотиваційного есе немає такого рівня довіри як до ЗНО та інших конкурсних критеріїв відбору. Немає жодних гарантій, що будь-які інші запропоновані тимчасові процедури добору будуть прозорішими та простішими від тих, якими ЗВО користувалися в останнє десятиліття», – ідеться у зверненні львівських освітян.

Львів'яни пропонують МОН спільно з профільними комітетом парламенту розробити законопроект про особливості завершення 2021/2022 н. р. та проведення вступної кампанії 2022 року з урахуванням таких підходів:

Звільнити здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2021/2022 н. р., від державної підсумкової атестації.

Визначати середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту за результатами оцінок за перший семестр 2021/2022 н. р. або річних оцінок за 10 клас.

Дозволити учням випускних класів закладів ЗСО, документальна база яких була втрачена внаслідок війни, брати участь у конкурсному відборі до ЗВО на основі нотаріально завірених свідчень директора і/або двох педагогів про результати навчання.

Продовжити реєстрацію на участь у ЗНО до липня 2022 р.

Передбачити дві-три сесії ЗНО у липні-вересні 2022 р.

Скоротити кількість предметів ЗНО до двох: українська мова (обов’язковий), математика, історія України, іноземні мови (без аудіювання) на вибір.

Розпочати 2022/2023 н. р. у закладах вищої освіти в жовтні-грудні 2022 р. чи навіть на початку 2023 р.

Це дасть змогу забезпечити справедливість при формуванні контингенту студентів та пом’якшити потенційно стресову для школярів/абітурієнтів вступну кампанію, що навіть за сприятливих обставин відбуватиметься під знаком війни, вважають підписанти, серед яких:

Олег Паска (від Департаменту освіти і науки),

Юрій Бобало (голова Ради ректорів Львівщини),

Степан Давимука (голова Експертної ради),

Павло Хобзей (директор ЛОІППО),

Лариса Середяк (директор ЛРЦОЯО),

Оксана Клепуц (директор Козівського ЗЗСО від Ради директорів Львівщини),

Іванна Герус, Іван Стецькович, Парасковія Дворянин, Звенислава Калинець ( комісія з питань освіти Львівської обласної ради),

Ористлава Сидорчук, Ореслава Хомик (Союз Українок).

Олег Паска додав, що у понеділок, 14 березня, відбудеться спільне засідання Ради ректорів Львівщини та ради директорів Львівщини, Експертної ради при департаменті освіти щодо обговорення цієї позиції.

Нагадаємо, Міносвіти подало на розгляд парламенту законопроект, що скасовує у 2022 році ДПА, ЗНО, а також вступ за Єдиним вступним іспитом (ЄВІ) та Єдиним фаховим вступним іспитом (ЄФВІ). Цей законопроект парламент розгляне найближчим часом.