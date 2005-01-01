Львівські поліцейські затримали 21-річну матір, яка на вулиці з немовлям вживала алкоголь

Львівські патрульні винесли постанову на 21-річну львів’янку, яка близько 22:00 у понеділок, 18 червня, розпивала алкоголь на вул. Кульпарківській у присутності дитини. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Жінку, яка перебувала у нетверезому стані із дитиною 2018 року народження, помітили перехожі, які і викликали поліцію.

«Вчора екіпаж патрульної поліції отримав інформацію, що на вулиці Кульпарківській перебуває жінка з немовлям та неадекватно себе поводить Інспектори прибули на місце події та побачили особу, яка мала ознаки алкогольного сп’яніння, а на руках в неї немовля. Патрульні зрозуміли, що залишати дитину з жінкою в такому стані не можна та викликали швидку», - повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Медики оглянули дитину та матір, після чого їх доставили додому. Патрульні повідомили про неналежне виконання обов’язків догляду за дитиною дільничого інспектора Франківського відділу поліції.

Як уточнив ZAXID.NET речник Патрульної поліції у Львівській області Мар’ян Шпитак, інспектори винесли стосовно жінки постанову за статтею 178 (поява у громадському місці у стані алкогольного сп'яніння). Жінці загрожує штраф від 102 до 136 грн або громадські роботи.