Львівські правоохоронці затримали 20-річного чоловіка за вбивство 71-річного пенсіонера

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 11:433830

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Львівські правоохоронці затримали 20-річного чоловіка за вбивство 71-річного пенсіонера
фото прес-служби Нацполіції Львівської області
Тіло 71-річного чоловіка виявили за кілька днів після зникнення

Працівники Радехівського відділення поліції затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 71-річного мешканця одного з сіл. Як повідомила 4 січня прес-служба Нацполіції Львівщини, вбивство сталося ще 30 грудня, однак зникнення 71-річного чоловіка виявили лише через кілька днів.

«У Радехівське відділення поліції 2 січня звернулась мешканка одного з сіл району з повідомленням про те, що у будинку її 71-річного сусіда розбите вікно, а його самого вже кілька днів ніхто не бачив. Чоловіка оголосили у розшук і під час оперативного відпрацювання правоохоронці виявили його тіло у канаві, закидане сухою травою, з травмами голови», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час розслідування поліцейські встановили, що травми загиблий отримав у ніч на 30 грудня. Тоді відбувся конфлікт, під час якого 20-річний чоловік наніс кілька ударів каменем по голові 71-річного пенсіонера.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Підозрюваному у вбивстві загрожує позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

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