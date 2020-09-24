23 вересня у с. Рясне-Руське Яворівського району літньому чоловікові несподівано стало погано, коли він піднявся на горище свого будинку. До нього викликали медиків, але його не змогли зняти з горища, тому викликали на допомогу підрозділ ДСНС.

Швидку до 73-річного чоловіка викликали близько 14:00, медики швидкої медичної допомоги виявили у нього ознаки інсульту, але не змогли транспортувати хворого до автомобіля.

«Чоловік піднявся до себе на горище, де йому стало зле. Родичі викликали медиків, проте ті не змогли зняти його через вузький вхід на горище. Тож медики попросили допомоги у нас», — розповів ZAXID.NET представник прес-служби ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Працівники пошуково-рятувального відділення за допомогою твердих нош зняли потерпілого з горища та передали працівникам лікарям.