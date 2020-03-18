Львівські військкомати призупинили призов на строкову службу

Заходи з призову відновлять після особливого розпорядження вищого війського керівництва

На час дії карантину військкомати Львівщини призупинили заходи щодо призову на строкову військову службу. Зокрема, припинено виклик призовників до призовних дільниць та збірних пунктів та проведення медичних обстежень.

«На час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження», – повідомив обласний військовий комісар Олександр Тіщенко у середу, 18 березня.

Водночас, з його слів, військові комісаріати Львівщини продовжують роботу з військово-обліковими документами із суворим дотриманням проти епідеміологічних заходів.

Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі обласного військового комісаріату Львівщини, заходи з призовної кампанії призупинені з середи, 18 березня на виконання розпорядження командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Розпорядження діє на всій території України.

«Коли буде розпорядження вищого штабу, ми повідомимо громадськість і продовжимо далі виконувати завдання з призову», – повідомили в обласному військкоматі.

Людей просять відтермінувати похід до військових комісаріатів Львівщини. А усі питання вирішувати у телефонному режимі або ж через письмові звернення.

Офіційно призовна кампанія в Україні мала би стартувати з 1 квітня 2020 року. Зараз у військкоматах мала проводитися робота з оповіщення та медобстеження призовників. Усе це на даний час призупинено через карантинні заходи.