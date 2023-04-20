Львівський айтішник шантажував дівчину інтимними фото
Чоловік вимагав 10 тис. грн та погрожував оприлюднити фото
Личаківський районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу львівському айтішнику, який заволодів інтимними фото дівчини та вимагав у неї 10 тис. грн. Йому оголосили підозру в вимаганні грошей та на час слідства призначили нічний домашній арешт.
Як вказано в ухвалі суду, чоловік працював на посаді фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення торговельної мережі «Цитрус» (ТзОВ «Цетехно») у ТРЦ «Victoria Gardens» (його ім’я в судовій ухвалі приховане). Невстановленим судом способом чоловік заволодів інтимними фото дівчини та у березні 2023 року почав її шантажувати, вимагаючи у неї 10 тис. грн. В ухвалі суду не вказано, у яких стосунках вони перебували.
Чоловік вимагав у дівчини гроші через Instagram, погрожуючи розповсюдити фото. На початку квітня дівчина перерахувала йому одну тисячу гривень, а згодом ще дев’ять тисяч гривень. Другий переказ коштів здійснювався під контролем правоохоронців, бо дівчина звернулась в поліцію, яка оголосила чоловіку підозру в вимаганні грошей.
Суддя Дмитро Рудаков розглянув матеріали справи та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (із 22:00 до 07:00).
Досудове розслідування справи триває.