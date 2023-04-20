Личаківський районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу львівському айтішнику, який заволодів інтимними фото дівчини та вимагав у неї 10 тис. грн. Йому оголосили підозру в вимаганні грошей та на час слідства призначили нічний домашній арешт.

Як вказано в ухвалі суду, чоловік працював на посаді фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення торговельної мережі «Цитрус» (ТзОВ «Цетехно») у ТРЦ «Victoria Gardens» (його ім’я в судовій ухвалі приховане). Невстановленим судом способом чоловік заволодів інтимними фото дівчини та у березні 2023 року почав її шантажувати, вимагаючи у неї 10 тис. грн. В ухвалі суду не вказано, у яких стосунках вони перебували.

Чоловік вимагав у дівчини гроші через Instagram, погрожуючи розповсюдити фото. На початку квітня дівчина перерахувала йому одну тисячу гривень, а згодом ще дев’ять тисяч гривень. Другий переказ коштів здійснювався під контролем правоохоронців, бо дівчина звернулась в поліцію, яка оголосила чоловіку підозру в вимаганні грошей.

Суддя Дмитро Рудаков розглянув матеріали справи та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (із 22:00 до 07:00).

Досудове розслідування справи триває.