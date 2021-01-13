Депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис звернувся до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням відреагувати на порушення народним депутатом України Іллею Кивою законодавства про декомунізацію. Відповідні звернення від надіслав 13 січня, закликаючи розпоати рощсліду.

Львівський депутат навів кілька прикладів, під час яких Ілля Кива демонстративно одягає шапку з радянською емблемою – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки, зневажає українське законодавство, яке забороняє комуністичну символіку. Нехтування законів Кива демонструє постами на власній сторінці у Facebook та в ефірі телеканалу NewsOne, що належить його однопартійцю з ОПЗЖ Тарасові Козаку.

Пропаганда символіки комуністичного режиму порушує закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Ігор Шолтис закликав правоохоронні органи зареєструвати його заяву про вчинення злочину і розпочати досудове розслідування.

«У нас рівний закон для всіх – і для студентів, і для народних депутатів. Розгляд цієї заяви має продемонструвати адекватність інституцій Генеральної прокуратури і МВС і засвідчити їхню дієвість у сфері захисту національних інтересів України», – сказав ZAXID.NET Ігор Шолтис.

Нагадаємо, 28 грудня у центрі Львова затримали 19-річного юнака з Києва, який був одягнутий у шапку з серпом і молотом. Чоловіка із забороненою комуністичною символікою помітив депутат ЛМР Ігор Шолтис і викликав поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 ККУ, що передбачає позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна. На розголос цієї події у ЗМІ відреагували окремі політики. Зокрема, колишня депутатка фракції «Слуга народу», а нині членкиня групи «За майбутнє» Анна Скороход в ефірі телеканалу «НАШ» назвала цей випадок маразмом. А Ілля Кива опублікував фото в шапці з радянською кокардою і закликав заарештувати себе.