

Цитата дня «У нас існує така гарна ініціатива 1580 в фейсбуці. Може вам невідомо, но я хочу вам таке сказати, що люди з фейсбуку, фейкові люди, реєструються, якісь там закидають звернення і потім всі адміністрації відповідають їм – і на це йде шалена кількість часу [...] В нас існує закон України про звернення громадян в паперовій формі. Оцю людину у фейсбуці, вона навіть не верифікована, я спеціально взяв зареєстрував от «Івасик Телесик» і кидаю отакі дурниці. Розумієте? І на ті дурниці люди тратять свій час. Може ми зупинимо займатися піаром через фейсбук?»

Депутат Львівської міськради Юрій Ломага під час засідання сесії 17 червня



Під час засідання сесії міськради депутат Юрій Ломага вимагав, щоб «Гаряча лінія міста Львова» у Facebook не реагувала на анонімні звернення. За його словами, він особисто зареєструвався у цій групі як «Івасик Телесик» і пише абсурдні скарги, на які змушені реагувати чиновники. Проте ZAXID.NET не вдалося знайти аккаунт «Івасик Телесик» серед 92 тис. учасників цієї групи, створеної у 2018 році спеціально для взаємодії львів'ян з чиновниками мерії. Зараз «Гаряча лінія міста Львова», яку адмініструють кілька співробітників міськради, вважається однією з найбільших груп у львівському сегменті Facebook.