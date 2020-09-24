на нових апаратах УЗД лікарі ОХМАТДИТу сьогодні провели перші обстедення

У четвер, 24 вересня, у львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ почали працювати два апарати УЗД американської фірми General Electric, які лікарня отримала від Євросоюзу для боротьби з коронавірусною інфекцією. Один апарат стаціонарний і один переносний. Їхня вартість – 1,630 млн грн, повідомила ZAXID.NET заступниця директора лікарні Олена Березовська.

За її словами, вартість стаціонарного апарата – 840 тис. грн, переносного – 790 тис. грн.

«Ці апарати призначені для багатопрофільного дослідження. Ними можна дивитися черевну порожнину, грудну клітку, серце, поверхневі тканини. Їх можна використовувати також в педіатрії, гінекології тощо. Апарати оснащені трьома датчиками, кожен з яких призначений для обстеження певних органів. Сьогодні їх вже підключили, наші лікарі провели перші обстеження», – повідомила Олена Березовська.

Нагадаємо, львівський ОХМАТДИТ став переможцем проекту Євросоюзу з транскордонного співробітництва і отримає майже 605 тис. євро на створення нової операційної, навчання, обмін досвідом персоналу. На реалізацію цього проекту 90% коштів (майже 544 тис. євро) виділяє Євросоюз і ще 10% (майже 60,5 тис. євро) — Львівська обласна рада.

Партнером ОХМАТДИТу в цьому проекті є Мазовецька спеціалізована лікарня ім.Юзефа Псарського у м. Остроленка (Польща). Проект має бути реалізований до 2021 року і скерований на розвиток і підтримку мініінвазивної хірургії.

У рамках цього проекту в ОХМАТДИТі вже відремонтовано актовий зал і зараз триває ремонт операційної. В операційній має бути все нове, починаючи з ремонту, сучасної витяжної системи і завершуючи операційними столами, лампами, стійками тощо. Вона буде оснащена і сучасним обладнанням.

Два сучасні апарати УЗД, які нині почали працювати, ОХМАТДИТ у рамках транскордонного співробітництва отримав додатково для своєчасної діагностики і лікування дітей з коронавірусною інфекцією.