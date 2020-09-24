Хірурги-ортопеди проводять ендоскопічну операцію на хребті

22-23 вересня у ортопедичному центрі Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн та репресованих ім. Ю. Липи, що у Винниках, вперше на Львівщині хірурги-ортопеди успішно провели дві ендоскопічні операції на хребті. Пацієнтів з килами дисків прооперували найсучаснішим методом.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач першого ортопедичного відділення Центру Андрій Підлісецький, ендоскопія хребта – це найсучасніший метод лікування патологій хребта. Цей метод у обласному ортопедичному центрі планували застосувати на практиці ще навесні, але через пандемію коронавірусу його довелося відкласти, оскільки госпіталь було визначено опорною лікарнею для лікування хворих на Covid-19.

Зараз у госпіталі частково відновили звичний режим роботи і почали проводити деякі невідкладні операції.

До хірургів ортопедичного центру звернулося двоє пацієнтів – 25-річний чоловік і 80-річна жінка, у яких діагностували килу диску поперекового відділу хребта і стеноз (стиснення) хребтового каналу. Обом пацієнтам 22 і 23 вересня провели ендоскопічні операції на хребті. До проблемного місця хірурги добиралися через два невеликі розрізи.

Раніше також оперували пацієнтів з проблемами хребта, скажімо, тими ж килами дисків. Але до проблемного місця хірурги добиралися через традиційний розріз і хірург безпосередньо бачив під мікроскопом, що робиться у рані. Після таких оперативних втручань хворі на кілька днів змушені були залишатися в лікарні, їм непросто було встати і швидко повернутися до нормального життя.

«При ендоскопічних операціях ми дивимося через оптичну апаратуру, яка передає зображення на монітор. Візуалізація проблемного місця відбувається через два невеликі розтини до 1 см. Такі операції тривають до години. Після оперативного втручання пацієнтів не турбує біль і вони наступного дня ідуть додому. За кордоном це – хірургія одного дня », – каже хірург-ортопед Микола Комнацький, який проводив ці операції.

Ендоскопічні операції на хребті можна проводити не лише при килах дисків, а й при стенозі (затисканні) хребтового каналу, зміщенні тіл хребців тощо.

Для проведення таких оперативних втручань, звісно, потрібне відповідне сучасне обладнання. Для госпіталю, як розповів Андрій Підлісецький, його закупили за кошти обласного бюджету.

«Все обладнання: ендоскоп, джерело світла, відеокамеру, монітор тощо купили за кошти обласного бюджету. Його вартість майже мільйон гривень», – каже Андрій Підлісецький.

Тепер ендоскопічні операції хірурги-ортопеди обласного ортопедичного центру планують проводити при різних патологіях хребта.