У середу, 30 жовтня, у Львівському окружному адміністративному суді відбулося чергове засідання по справі за позовом львівської підприємиці Тетяни Карпенко до департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА щодо скасування наказу, що затвердив межі і режими використання зон охорони памʼяток місцевого значення в межах історико-архітектурного опорного плану.

Позивачка Тетяна Карпенко подала до суду заяву про відмову від позову, суддя Наталія Мричко задоволила її і закрила провадження у цій справі. Повторне звернення з такою ж позовною заявою не допускається. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, вона може бути оскаржена до Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова протягом 15 днів. Тож наказ в історико-архітектурному плані, який стосується пам’яток місцевого значення, залишається дійсним.

«Можемо сказати, що наказ департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА на сьогодні є чинним і відсутні будь-які судові процеси. Межі та режими пам’яток місцевого значення на сьогодні є затвердженими і вони є чинні. Наголошу, що це частина в історико-архітектурному опорному плані, яка стосується пам’яток місцевого значення», – прокоментувала рішення суду представниця Львівської міської ради Ольга Тарасович.

Нагадаємо, Тетяна Карпенко з 2017 року орендує комунальну ділянку площею 0,045 га на вул. Вербовій, 15а. У позові Тетяна Карпенко зазначала, що за цільовим призначенням орендована нею ділянка належить до земель промисловості і громадської забудови. Однак за концепцією забудови ділянок на вул. Липинського – Вербовій планується будівництво 25-поверхового комплексу, а через обмеження історико-архітектурного опорного плану вона не може реалізувати ці плани та орендованій ділянці.

Як пояснили у Львівській міськраді, науково-проєктна документаця з назвою «Історико-архітектурний опорний план Львова» містить межі і режими використання зон охорони памʼяток не лише місцевого, а й національного значення. Частину щодо пам'яток місцевого значення затверджував департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА, а от частину щодо пам'яток національного значення – Мінкульт. Раніше Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував наказ в частині історико-архітектурного опорного плану міста Львова, який стосується пам’яток національного значення. Рішення апеляції набуло законної сили, однак Львівська міськрада оскаржуватиме його в касаційному порядку.

Нагадаємо, на початку 2024 року «Нью-Трейдінг Львів» звернулася з позовом до Мінкульту з вимогою визнати протиправним і скасувати наказ про затвердження науково-проєктної документації історико-архітектурного опорного плану Львова, оскільки документ суттєво обмежує плани компанії на забудову ділянки на вул. Липинського. 15 липня 2024 року суддя задовольнив позов забудовника і скасував відповідний наказ Мінкульту. Це рішення міністерство оскаржувало в Шостому апеляційному адміністративному суді.

Детальніше про те, хто стоїть за скасуванням історико-архітектурного опорного плану і що це означає для Львова ZAXID.NET писав у матеріалі «Змова забудовників».