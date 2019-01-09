Львівський суд оштрафував посадовця Держпраці на 25 тис. грн за отримання 50 тис. грн хабара

Хабарника та його посередника затримали 1 жовтня поблизу вул. Генерала Чупринки у Львові

Франківський районний суд Львова оштрафував по 25 тис. грн посадовця Держпраці Львівщини та його посередника, які отримали 50 тис. грн хабара за не включення у план перевірки будівельного майданчика компанії «Укрбуд» у Винниках.

У вироку суду, який оприлюднили у січні 2019 року, вказано, що 41-річний Сергій Лісіцин працював заступником начальника управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Держпраці Львівщини. Разом зі своїм знайомим Ігорем Переймою у жовтні 2018 року він отримав 50 тис. грн хабара від керівника ТОВ ХК «Укрбуд» за не включення будівельного майданчика компанії у перелік перевірок.

Відомо, що ТОВ ХК «Укрбуд», керівником якої є Павло Фіщук, зводить житловий комплекс «Рідний дім» на вул. Академіка Сахарова у Винниках. Оскільки у вироку суду вказано, що 50 тис. грн були залучені органом досудового розслідування для вручення хабара, можна припустити, що керівник будівельної компанії сам звернувся до поліції.

Суддя Франківського райсуду Львова Василь Кузь визнав Сергія Лісіцина та Ігоря Перейму винними у одержанні хабара та призначив їм по 25 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади.

Додамо, що у жовтні 2018 року Сергія Лісіцина звільнили з ГУ Держпраці Львівщини.