Львівський суд відмовився зобов'язати ОП перекласти українською виступ Зеленського

23 травня Зеленський виступав російською під час форуму інтернет-діячів IForum

Відомий львівський активіст Святослав Літинський програв суд проти Офісу президента з вимогою надати український переклад російськомовного виступу Володимира Зеленського. Святослав Літинський розповів ZAXID.NET, що оскаржить це рішення у апеляційному суді.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський виступав на форумі інтернет-діячів IForum російською мовою. За словами Літинського, президент, як посадова особа, під час виконання своїх обов’язків має спілкуватись державною мовою. Тому львів’янин звернувся до Офісу президента з проханням надати український переклад виступу.

«Вони спершу взагалі не надали відповіді. Я подав у суд і потім вони (представники Офісу президента, – ред.) надіслали відповідь, що перекладу надавати не будуть. Тобто, як мінімум, вони порушили закон «Про звернення громадян», бо не надали вчасно відповідь», – сказав Святослав Літинський.

За його словами, Офіс президента надавав відповідь на його звернення понад 30 днів. У своїй позовній заяві Святослав Літинський просив суд визнати протиправною бездіяльність Офісу президента щодо неналежного розгляну звернення громадянина, а також зобов’язати надати письмовий переклад виступу президента.

Справу розглядав Львівський окружний адміністративний суд. До суду надійшов відзив Офісу президента на позовну заяву, у якому вказано, що відповідь на звернення була надіслана з затримкою через реорганізацію Адміністрації президента.

«[Офіс президента] повідомив, що національним законодавством не передбачено обов’язкове здійснення перекладу виступу чи промов Глави держави на заходах, які прямо не пов’язані із реалізацією ним повноважень Президента України», – вказано у рішенні суду.

12 вересня суддя Львівського окружного адміністративного суду Ростислав Москаль повністю відмовив у задоволенні позовних вимог Святослава Літинського.

У рішенні суду зокрема вказано, що на офіційному сайті президента було оприлюднено дві публікації щодо виступу Володимира Зеленського на IForum. «З огляду на це, суд вважає безпідставним твердження позивача , що повідомлення про відсутність перекладу виступу Президента України та повідомлення про відсутність підстав здійснювати такий переклад за зверненням громадянина порушило право Літинського С.В. на доступ до інформації про діяльність Президента України», – вказано у рішенні суду.

Святослав Літинський повідомив ZAXID.NET, що подасть апеляцію на рішення Львівського окружного адміністративного суду.