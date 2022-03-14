Владіміру Соловйову повідомили про підозру у публічних закликах до зміни держкордонів України

У понеділок, 14 березня, Личаківський районний суд Львова за поданням слідчого ДБР вирішив арештувати російського телеведучого та пропагандиста Владіміра Соловйова. Його оголосять в міжнародний розшук.

«14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління ДБР та обрав запобіжний захід – тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії «Єдина Росія» Владіміру Соловйову», – повідомили в ДБР.

Раніше 11 березня Владіміру Соловйову повідомили про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків та загибелі людей.

«Встановлено, що Владімір Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення», – повідомили в ДБР.

У відомстві зазначили, що зібрали необхідні документи для оголошення Владіміра Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом скерують до закордонних колег.

Раніше Личаківський районний суд Львова прийняв рішення про заочний арешт нардепа Іллі Киви, якого підозрюють у державній зраді.