У Києві експлуатується 11 трамваїв виробництва «Електронтранс»

Львівський завод «Електронтранс» зреагував на публікації про те, що понад тиждень трамваї «Електрон» не виходять на маршрути столиці. Раніше видання Інформатор UA повідомило, що в Києві не лишилося жодного робочого трамвая «Електрон» і співпрацю з львівським виробником нібито розірвано через ненадійність рейкового транспорту.

Як зазначається в опублікованому у фейсбуці офіційному роз’ясненні заводу, на сьогодні у Києві експлуатується 11 трамваїв виробництва «Електронтранс», з яких: п’ять одиниць були введені в експлуатацію у 2016-2017 роках; ще п’ять – у 2018 році; один – у 2021 році.

Упродовж дворічного гарантійного терміну фахівці заводу проводили повне сервісне обслуговування трамваїв. Після завершення гарантії технічне обслуговування перейшло на баланс КП «Київпастранс», яке не уклало угоду з виробником про подальшу співпрацю щодо ремонтів.

«З огляду на складність обслуговування сучасних низькопідлогових трамваїв, завод неодноразово пропонував укласти договір на технічне обслуговування або інженерний супровід. Таке рішення дозволило б забезпечити плановий і надійний випуск вагонів на лінію. Проте відповідних угод підписано не було», – повідомили в «Електротрансі».

За даними виробника, на сьогодні більшість вагонів потребують середнього ремонту, який слід проводити кожні 100 тис. км пробігу. Водночас КП «Київпастранс» не зверталося до виробника з цього приводу.

«Також комунальне підприємство не забезпечувало планову закупівлю запчастин і витратних матеріалів, що унеможливлювало своєчасне обслуговування», – додали в «Електротрансі».

Також виробник вказав на значні затримки з оплатою за запчастини у 2020-2021 роках.

«У 2021-2022 роках КП «Київпастранс» чотири рази оголошувало тендери на закупівлю запчастин до трамваїв «Електрон» на суму 3,9 млн грн із ПДВ. Усі вони не відбулися. Фактично процес закупівель почався лише наприкінці 2023 року. Як наслідок — ремонтні роботи в трамвайному депо не проводилися вчасно», – додали в «Електротрансі».

Виробник також запевнив, що, не зважаючи на відсутність договору на сервісне обслуговування, неодноразово скеровував своїх спеціалістів до депо імені Шевченка, де вони безоплатно консультували та здійснювали певні ремонтні та пуско-налагоджувальні роботи.

«Наразі більшість трамваїв простоюють через нескладні причини: у трьох – необхідна заміна розхідників на пантографах, в інших – пошкоджене скло дверей, несправності у проводці, або ж потрібен долив гальмівної рідини. Але ці роботи не виконуються, що створює хибне враження про нібито проблемну якість самих трамваїв», – зазначили в «Електротрансі», відкинувши звинувачення в ненадійності трамваїв.

Як повідомлялося, у 2017 році КП «Київпастранс» уклало угоду з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство “Електронтранс”» про закупівлю трамваїв на 300 млн грн. Йшлося про сім п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв «Електрон» по 43 млн грн.

Також закупівлі львівських трамваїв «Київпастранс» здійснював у 2019 році на суму 505 млн грн.