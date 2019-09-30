Львівського підприємця оштрафували на 42 тис. грн за торгівлю російськими книжками

У розташованій у центрі Львова книгарні СБУ виявила російські книжки

Львівського підприємця Ростислава Касіяна оштрафували на 41,7 тис. грн за продаж російських книжок без необхідних дозволів. Про інцидент у понеділок, 30 вересня, повідомила прес-служба Держкомтелерадіо, уточнивши, що самі книжки у підприємця вилучили.

У повідомленні Держкомтелерадіо вказано, що книжки виявили ще 25 вересня.

«Уповноважені особи Держкомтелерадіо за сприяння СБУ виявили у Львові та припинили незаконну реалізацію без відповідного дозволу видавничої продукції, що має походження з території держави-агресора. Адміністративно-господарські санкції застосовано до суб’єкта господарювання (ФОП) Ростислава Касіяна. Книжки, які розповсюджувалися без дозвільних документів, вилучено з обігу, а на підприємця накладено адміністративно-господарський штраф у розмірі 41 тис. 730 грн», – йдеться у інформації прес-служби Держкомтелерадіо.

Там не називають ані кількість вилучених книжок, ані жодних видавництв чи авторів, книжки яких продавали без дозволів у Львові. Книгарня, у якій виявили заборонену літературу, розташована на просп. Свободи, 6 у центрі Львова.

Сам Ростислав Касіян відмовився коментувати ZAXID.NET цей інцидент.

У Держкомтелерадіо повідомили, що загалом у 2019 році було 20 випадків, коли на підприємців складали протоколи за нелегальне ввезення російської літератури. Обмеження на ввіз виготовлених у Росії книжок почали діяти із січня 2017 року. Відтоді Держкомтелерадіо укладає список книжок, які потребують окремого дозволу на ввезення в Україну. Зараз у цьому списку 211 найменувань і, як правило, це пропагандистська або антиукраїнська література.

За ввезення російської літератури без дозволів на підприємців складають штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожен випадок розповсюдження (якщо це сталося вперше). За кожен наступний випадок штраф зростає до 50 мінімальних зарплат.