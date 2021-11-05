Нападником виявився 38-річний земляк постраждалого

У четвер, 4 листопада, у квартирі на вул. Стрийській у Львові побили та пограбували 33-річного студента-нігерійця, який навчається у Львівській політехніці. За підозрою у розбійному нападі поліцейські затримали 38-річного земляка постраждалого студента.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 11:00 у квартирі одного з будинків на вул. Стрийській, де проживає 33-річний студент-іноземець. У квартиру увірвався 38-річний земляк постраждалого, який проживає і працює у Львові, напав на студента з ножем, побив його. В подальшому медики діагностували у постраждалого травми голови – «забійні рани лобної ділянки, брови, носа та верхньої губи». У результаті нападник викрав близько 1 000 доларів США, мобільний телефон та втік.

38-річного чоловіка з Нігерії затримали за напад на студента у Львові

Про подію в поліцію повідомили сусіди постраждалого.

Поліцейські вже затримали 38-річного підозрюваного у розбійному нападі на студента. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) ККУ. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують, громадянином якої країни є постраждалий студент та де він навчається. За даними ZAXID.NET, жертвою нападу став студент Львівської політехніки з Нігерії.