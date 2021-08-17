Галина Вересклія дбає про безпритульних тварин, годує їх, але не розводить антисанітарії, як стверджують сусіди

Львівську волонтерку, яка опікується безпритульними котами, побив сусід. Йому не подобалося те, що біля дому збирається багато тварин. У нетверезому стані він кинувся на жінку з кулаками. Медики підозрюють струс мозку. Поліція відкрила кримінальне провадження.

«На відому львівську волонтерку, яка, по суті, виконує функцію міста та годує безпритульних котиків, напав сусід. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдавав ударів по потилиці та по голові Галині Вересклі. Галя в шоковому стані подзвонила до мене та попросила викликати поліцію», — написала у понеділок, 16 серпня, голова ГО «Еко-прогрес» Устина Бойко і поширила допис у різних спільнотах щодо захисту тварин.

Інцидент трапився ввечері 15 серпня близько 22:00 біля будинку на вул. Панча, 11, де проживає і 60-річна волонтерка, і 49-річний сусід, який побив її. Жінку забрала швидка. За попередніми висновками, лікарі діагностували забій і відпустили додому. Але у жінки не минає сильне головний біль, запаморочення та нудота, що може бути ознакою струсу мозку. Тому вона проходить додаткове обстеження.

Устина Бойко зазначила, що у день нападу патрульні на виклик не приїхали. Постраждала наступного дня сама написала заяву у поліцію, тому що сусід знову їй почав погрожувати.

17 серпня прес-служба Нацполіції Львівщини повідомила, що дізнавачі відділу поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Устина Бойко наголосила, що цей напад пов'язаний з волонтерською діяльністю Галини.

«Вона адекватна, неагресивна, неконфліктна. Пані Галю знають всі, вона досить відома серед волонтерів. Прибирає за тваринами, там нема ніяких запахів. Ніхто до неї претензій не мав, але той сусід постійно погрожував їй вбивством і вимагав забрати тварин з-під будинку», — розповіла ZAXID.NET Устина Бойко.

Поліція вже опитала постраждалу і нападника, проводиться досудове розслідування.