За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у Львові протягом доби 15 липня очікуються грози.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення із застереженням бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов.

Правила поведінки під час грози, якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки і є небезпека падіння важких гілок;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляйте на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.