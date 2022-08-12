Львів'ян кличуть у «Тустань» на середньовічний табір і тренінг з домедичної допомоги
Розважальні та освітні заходи у Фортеці «Тустань» триватимуть 12-14 серпня
Заповідник «Тустань» запрошує провести вихідні на заходах від організації військово-історичної реконструкції «Чорна Галич», що триватимуть упродовж 12-14 серпня.
У програмі:
- середньовічний табір;
- майстерня бою;
- теслярська майстерня;
- стрільбище;
- майстерня з обробки шкіри;
- середньовічна кухня;
- гончарна майстерня.
У суботу та неділю о 13:00 психологи Voices of Children дадуть практичні рекомендації на тему «Як говорити з дитиною про війну» та розкажуть про «Травму переселенця». А в суботу о 15:00 відбудеться тренінг з домедичної допомоги від «Курси першої домедичної допомоги САВ».
«Тустань – це справжня «вакцина» українства, яка додає сил, гордості за свій рід, за минуле та сьогодення нашої нескореної і такої справжньої України», – кажуть організатори.
Дістатися до Тустані можна з East West Eurolines, квитки – на сайті ewe.ua.
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