На гостей чекають середньовічні і сучасні мастерки і тренінги

Заповідник «Тустань» запрошує провести вихідні на заходах від організації військово-історичної реконструкції «Чорна Галич», що триватимуть упродовж 12-14 серпня.

У програмі:

середньовічний табір;

майстерня бою;

теслярська майстерня;

стрільбище;

майстерня з обробки шкіри;

середньовічна кухня;

гончарна майстерня.

У суботу та неділю о 13:00 психологи Voices of Children дадуть практичні рекомендації на тему «Як говорити з дитиною про війну» та розкажуть про «Травму переселенця». А в суботу о 15:00 відбудеться тренінг з домедичної допомоги від «Курси першої домедичної допомоги САВ».

«Тустань – це справжня «вакцина» українства, яка додає сил, гордості за свій рід, за минуле та сьогодення нашої нескореної і такої справжньої України», – кажуть організатори.

Дістатися до Тустані можна з East West Eurolines, квитки – на сайті ewe.ua.