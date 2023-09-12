Під час грози уникайте дерев, електроопор і дротів

Львівський регіональний гідрометцентр попереджає про грози у Львові до кінця вівторка, 12 вересня, повідомляє прес-служба ЛМР.

Окрім дощу, можливе випадіння граду. Під час грози швидкість вітру може зрости до 15-20 м/с, тому львів’ян просять бути обачними і дотримуватись простих правил:

не ховайтесь під деревами – є небезпека падіння важких гілок або влучання блискавки;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

зачиніть вікна та двері, щоб не було протягу;

вимкніть з мережі усі електричні прилади.

Про будь-які непередбачувані ситуації можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

У середу, 13 вересня, у Львові та області очікується спекотна погода без опадів – до 30 градусів тепла. А вже в четвер, 14 вересня, стовпчики термометрів опустяться до 19-24 градусів, очікуються короткочасні дощі з грозами.