Львів’ян попереджають про грозу і сильний вітер
У Львові оголосили штормове попередження
0 0
До теми
Під час грози уникайте дерев, електроопор і дротів
Львівський регіональний гідрометцентр попереджає про грози у Львові до кінця вівторка, 12 вересня, повідомляє прес-служба ЛМР.
Окрім дощу, можливе випадіння граду. Під час грози швидкість вітру може зрости до 15-20 м/с, тому львів’ян просять бути обачними і дотримуватись простих правил:
- не ховайтесь під деревами – є небезпека падіння важких гілок або влучання блискавки;
- уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
- зачиніть вікна та двері, щоб не було протягу;
- вимкніть з мережі усі електричні прилади.
Про будь-які непередбачувані ситуації можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.
У середу, 13 вересня, у Львові та області очікується спекотна погода без опадів – до 30 градусів тепла. А вже в четвер, 14 вересня, стовпчики термометрів опустяться до 19-24 градусів, очікуються короткочасні дощі з грозами.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter