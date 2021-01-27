Львів’ян просять допомогти врятувати життя 19-річної дівчини
На лікування Олесі Мазур треба зібрати 85 тис. доларів
У 19-річної Олесі Мазур з смт Красне, що неподалік Буська, виявили пухлину головного мозку. На лікування у ізраїльській клініці дівчині треба зібрати 85 тис. доларів, батьки Олесі не мають змоги зібрати ці кошти самотужки, тому просять допомогти.
Коли Олесі було 5 років у неї почали відмовляти нирки, їй поставили діагноз гломерулонефрит. Вона понад 4,5 роки лікувалась та у 2011 році їй пересадили донорську нирку у Мінську. Батькам вдалось зібрати 35 тис. доларів на операцію, зараз вони ще мають віддати 50 тис. грн кредиту.
Наприкінці 2020 року стан Олесі Мазур різко погіршився, медики виявили у дівчини пухлину головного мозку.
«У Феофанії (Київ) лікарі обстеживши, повідомили, що можуть зробити тільки біопсію. Та надію дають лікарі Ізраїлю із клініки Іхілов. Лікування в Києві не реальне, так як дівчинка з однією донорською ниркою, хімії не витримає організм. Відбуваються часті набряки мозку. Лікарі роблять все можливе. Без вашої людської допомоги і молитви, ми не зможемо здолати цей важкий шлях», – цитують батьків дівчини на сайті Львівської міськради.
На лікування у ізраїльській клініці для 19-річної Олесі Мазур треба зібрати 85 тис. доларів.
Реквізити:
«ПриватБанк»
5168 7554 5820 7921
Мазур Оксана Степанівна (мама)
«Ощадбанк»
5167 8030 5276 7907
Мазур Оксана Степанівна
«Монобанк»
4441 1144 4274 9063
Мазур Олеся Олегівна