У 19-річної Олесі Мазур з смт Красне виявили пухлину головного мозку

У 19-річної Олесі Мазур з смт Красне, що неподалік Буська, виявили пухлину головного мозку. На лікування у ізраїльській клініці дівчині треба зібрати 85 тис. доларів, батьки Олесі не мають змоги зібрати ці кошти самотужки, тому просять допомогти.

Коли Олесі було 5 років у неї почали відмовляти нирки, їй поставили діагноз гломерулонефрит. Вона понад 4,5 роки лікувалась та у 2011 році їй пересадили донорську нирку у Мінську. Батькам вдалось зібрати 35 тис. доларів на операцію, зараз вони ще мають віддати 50 тис. грн кредиту.

Наприкінці 2020 року стан Олесі Мазур різко погіршився, медики виявили у дівчини пухлину головного мозку.

«У Феофанії (Київ) лікарі обстеживши, повідомили, що можуть зробити тільки біопсію. Та надію дають лікарі Ізраїлю із клініки Іхілов. Лікування в Києві не реальне, так як дівчинка з однією донорською ниркою, хімії не витримає організм. Відбуваються часті набряки мозку. Лікарі роблять все можливе. Без вашої людської допомоги і молитви, ми не зможемо здолати цей важкий шлях», – цитують батьків дівчини на сайті Львівської міськради.

На лікування у ізраїльській клініці для 19-річної Олесі Мазур треба зібрати 85 тис. доларів.

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Мазур Оксана Степанівна

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Мазур Олеся Олегівна