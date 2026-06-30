Поля почесних поховань залишаються відкритими для відвідувачів

У вівторок, 30 червня, на території Личаківського кладовища проводиться обробку зелених зон від кліщів, повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на адміністрації музею.

«З міркувань безпеки просимо утриматися від відвідування кладовища з 30 червня до 2 липня включно», – йдеться в повідомленні.

Водночас поля почесних поховань №76 та №86а залишатимуться відкритими для відвідувачів у звичному режимі.