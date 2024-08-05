Кров можна здати впродовж двох днів 6 і 7 серпня

У вівторок, 6 серпня, а також у середу, 7 серпня, у Міському центрі служби крові забиратимуть кров для військових на передовій. У Першому медичному об’єднанні Львова повідомили, що треба 200 донорів групи I (–), щоб допомогти бойовим медикам.

«Захисникам на донецькому напрямку потрібна кров. Медики одного із прифронтових стабілізаційних пунктів вичерпали свої запаси та просять якомога швидше доправити їм донорську кров першої групи із негативним резус-фактором», – зазначено у повідомленні.

Львів’ян закликають прийти здати кров з 8:30 до 13:00 у Міському центрі служби крові на вул. Миколайчука, 9Б.