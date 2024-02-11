Щоб зареєструватися на навчання, потрібно заповнити анкету

У Львівському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості триває набір на навчання за програмою «Основи FPV: від початку до майстерності» та на програму «Оператор БПЛА». Двотижневі курси для всіх охочих стартують вже в середу, 14 лютого, повідомляє прес-служба Львівського обласного центру зайнятості.

Програма курсу «Основи FPV: від початку до майстерності» складається з таких модулів:

знайомство з FPV: світові тренди та підбір обладнання;

тренування пайки на макетних платах;

збір рами дрона, кріплення моторів, пайка регулятора;

зйомка та редагування відео, встановлення програмного забезпечення для програмування дрона;

прошивка та налаштування FPV;

основи керування FPV-дроном;

робота з симулятором;

запуск зібраних дронів у польових умовах.

Навчання триватиме упродовж двох тижнів. Зареєструватися на курс можна за посиланням.

Також 14 лютого у Львівському обласному центрі зайнятості стартує курс «Оператор БПЛА». Він складається з таких модулів:

основи FPV та навігації;

особливості управління БПЛА в екстремальних умовах;

технічне обслуговування та дрібний ремонт БПЛА;

симуляції польотів на комп’ютері;

практичні вправи на спеціалізованому обладнанні;

відкрите навчання польоту в реальних умовах.

Зареєструватися на цей курс можна за посиланням. Навчання також триватиме упродовж двох тижнів.

Для безробітних, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни навчання безкоштовне, для інших – на платній основі. Додаткова інформація за телефоном: (032)2322262.