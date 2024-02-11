Львів’ян запрошують навчитись збирати і керувати FPV-дронами з нуля
Для безробітних, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни навчання безкоштовне
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У Львівському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості триває набір на навчання за програмою «Основи FPV: від початку до майстерності» та на програму «Оператор БПЛА». Двотижневі курси для всіх охочих стартують вже в середу, 14 лютого, повідомляє прес-служба Львівського обласного центру зайнятості.
Програма курсу «Основи FPV: від початку до майстерності» складається з таких модулів:
- знайомство з FPV: світові тренди та підбір обладнання;
- тренування пайки на макетних платах;
- збір рами дрона, кріплення моторів, пайка регулятора;
- зйомка та редагування відео, встановлення програмного забезпечення для програмування дрона;
- прошивка та налаштування FPV;
- основи керування FPV-дроном;
- робота з симулятором;
- запуск зібраних дронів у польових умовах.
Навчання триватиме упродовж двох тижнів. Зареєструватися на курс можна за посиланням.
Також 14 лютого у Львівському обласному центрі зайнятості стартує курс «Оператор БПЛА». Він складається з таких модулів:
- основи FPV та навігації;
- особливості управління БПЛА в екстремальних умовах;
- технічне обслуговування та дрібний ремонт БПЛА;
- симуляції польотів на комп’ютері;
- практичні вправи на спеціалізованому обладнанні;
- відкрите навчання польоту в реальних умовах.
Зареєструватися на цей курс можна за посиланням. Навчання також триватиме упродовж двох тижнів.
Для безробітних, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни навчання безкоштовне, для інших – на платній основі. Додаткова інформація за телефоном: (032)2322262.