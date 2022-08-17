У День Незалежності, 24 серпня, у Львові на стадіоні «Україна» відбудеться благодійний футбольний турнір «Гол для ЗСУ», що організовує «Студентське Братство Львівщини». Для участі запрошуються футбольні команди, повідомляють організатори.

Зібрані під час турніру кошти витратять на купівлю мікроавтобуса для прикордонників, які несуть службу на Луганщині.

Благодійний внесок від команди із семи гравцем з воротарем (7х7) становить 5 тис. грн. Тривалість одного тайму – 10 хвилин. Для реєстрації команд телефонуйте за номером (093) 412 05 22 (Богдан Зданевич).

Серед партнерів благодійного турніру – ФК «Карпати», портал «Брутальний футбол» та благодійний фонд «Як ти?». На відкритті турніру, за словами організаторів, очікується зірковий гість.

«Війна триває щосекунди, і можна боротись навіть граючи у футбол», - кажуть у «Студентському Братстві Львівщини».