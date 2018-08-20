Львів’яни та керівництво міста досі підраховують збитки від негоди

Велика вода внаслідок раптової та сильної зливи зійшла у Львові ще у п’ятницю, а збитків наробила стільки, що їх підраховують досі. За неповні півтори години опадів випало понад чверть від місячної норми. Злива повалила десять дерев, підтопила чимало підвалів та утворила провалля, які ще досі ліквідовують.

У понеділок про негоду нагадують купи землі. До Привокзального ринку перевели двірників з інших дільниць, щоб якомога швидше розчистити вулицю.

«Директор вночі дав трактор. Він бризкав водою, тому що то неможливо. То все було в багні. Ну ми довго вночі робили. Майже цілу ніч в суботу», – розповіла двірничка Анна.

Не стало й частини велодоріжки на Городоцькій. Комунальники «Львівводоканалу» обстежують провалля.

«Може, десь щось підмило, подивимось, а, може, просто просадка після виконаних робіт. Ще зараз нічого не можу сказати, тільки обстежуємо», – додав інженер-технолог ЛМКП «Львівводоканал» Роман Кузбит.

Пан Володимир тримав речі на продаж у підвалі. Вода зірвала люк і затопила приміщення. Тепер чоловік рятує, що може, і підраховує втрати.

«Якщо в мене товару тут було на тисяч 50-60, збитки десь процентів 70. Плюс роботи багато, плюс то треба все зробити, то не так легко», – сказав торгівець одягом Володимир.

Внаслідок сильної зливи найбільше пошкоджень і підтоплень у Франківському і Залізничному районах міста. Затопило вулиці Сахарова, Вітовського, Петлюри, Виговського, Наливайка, проспект Чорновола. А Торф’яна нагадувала гірську річку.

«На евакуаторі забирали багато машин. Всі мотори, все в салонах було затоплено. Дві пожежні приїжджали. Другу затопило подвір’я, затопило підвал», – сказав львів’янин Тарас.

У «Львівводоканалі» пояснюють, що усі їхні мережі були справні. Просто води було в кілька разів більше, ніж можуть прийняти колектори.

«Торф’яна, Чорновола – це місце, де сходиться колектори великого діаметру, великого січення і де в принципі сходиться 90% води зі Львова з одного боку зі сторони Чорновола і 10% зі сторони Левандівки зі щитового колектора. Там було приблизно 60 тис. м3 в годину», – повідомив начальник служби каналізації ЛМКП «Львівводоканал» Володимир Васильченко.

Наслідки негоди: 10 повалених дерев, 9 проваль, тонни намулу на вулицях, десятки затоплених підвалів та протікаючих дахів у суботу ліквідовували понад 1700 комунальників.

«Ще сьогодні також і далі працюємо. Ще деякі вулиці треба очистити від піску, єдине, що субота і неділя були робочими днями для працівників. Я думаю, що за ту роботу нашим двірникам необхідно буде оплатити премію», – додала директорка департаменту Ірина Маруняк.

У міській раді кажуть: зливи такого масштабу стаються у Львові не кожного року. Щоби повністю убезпечити місто від подібних повеней, треба переробляти всю каналізаційну систему міста.