Ексвійськового затримали після отримання усієї суми хабаря

Правоохоронці затримали колишнього військового зі Львова, який за 11,5 тис. доларів обіцяв перевести військового на службу в тиловий підрозділ. Його затримали після отримання усієї суми хабаря за вплив на «потрібних людей».

Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 6 березня, у Львові затримали ексвійськового за фактом зловживання впливом. Львів’янин обіцяв військовослужбовцю домовитись про переведення його на службу у тиловий підрозділ, за що йому потрібно було заплатити 11,5 тис. доларів. Львів’янин запевняв, що має потрібні знайомства серед свої колишніх колег по службі.

Ексвійськового затримали 5 березня після отримання усієї суми хабаря. Судячи з фото, затримання відбулось біля гіпермаркету «Епіцентр». За даними поліції, затриманому львів’янину 41 рік.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.