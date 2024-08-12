Громадська рада мала працювати як дорадчий орган при Львівській ОВА

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 5 серпня підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень громадської ради. Відповідне розпорядження опублікував журналіст Дмитро Посипанко у своєму Telegram-каналі «Політичний треш». Директор департаменту комунікацій і внутрішньої політики ЛОВА Юрій Горун розповів ZAXID.NET, що таке рішення ухвалили, бо рада не працювала понад два роки.

«Є постанова Кабміну, де вказано, що достроково припинити діяльність громадської ради можна, якщо засідання ради не проводили протягом шести місяців. А засідання ради при ЛОВА не проводили у 2022 році й у 2023 році. Крім цього, рада не мала затверджених річних планів роботи. Це основні пункти, на підставі яких голова ОВА підписав розпорядження про дострокове припинення ради», – сказав ZAXID.NET Юрій Горун.

За словами директора департаменту комунікацій ЛОВА, окремі чинні члени громадської ради просили припинити повноваження організації. На момент припинення повноважень у раді було 33 члени.

Зазначимо, що громадська рада – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган, який має сприяти участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Фінансувати діяльність організації мали з міського бюджету. Юрій Горун розповів, що з початку повномасштабного вторгнення гроші на раду не виділяли.

Додамо, що 4 липня ЛОВА повідомила, що адвокат Андрій Болюбаш, який очолював громадську раду з 2017 року, залишив посаду. У ЛОВА розповіли, що за час трьох каденцій він проводив волонтерські збори, тренінги для громадських ініціатив, зустрічі та обговорення проєктів рішень органів влади. В інтерв'ю сайту «Варіанти» Болюбаш говорив, що 2020 року громадська рада не змогла виконувати свої прямі обов'язки у повному обсязі, але займалася волонтерством.

Хоч громадська рада при Львівській ОВА не мала брати участь у політичних процесах, але 2020 року публічно підтримала Олега Синютку як кандидата на посаду міського голови Львова. У 2021 році склад громадської ради оновлювали й вже на етапі голосування виявилось, що претенденти, які представляють різні організації, насправді причетні до ГО «Розвиток громади», яка пов'язана із бізнесменом Ігорем Кривецьким.