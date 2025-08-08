Мер Івано-Франківська прокоментував останні корупційні викриття в місті

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що масове вручення підозр міським посадовцям пов’язане із нещодавніми протестами на підтримку НАБУ. Водночас мер каже, що винні повинні нести відповідальність. Про це пише видання «Курс».

Зокрема, 6 серпня підозри отримали:

Керівник КП «Міська ритуальна служба» Андрій Хруник та заступник директора Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Ігор Сенчук. Їх підозрюють у розтраті комунального майна.

Ексдиректор ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» Іван Бельбас та колишній директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Євгеній Герасименко. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час постачання теплової енергії. Збитки сягають майже 19 млн грн.

Колишня директорка франківського дитсадка №18 «Зернятко» Тетяна Кузьменко за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

«Це справи 21-22 року. Про кого йде мова, вони вже давно звільнені», – сказав Руслан Марцінків у ефірі радіо РАІ 8 серпня.

На думку мера, підозри вручені саме зараз, оскільки «після протестів щодо НАБУ треба показати, що відбувається боротьба з корупцією не тільки на державному, а й на місцевому рівні».

«Моя відповідь проста: хто порушив закон, повинен відповідати. Ніхто їх не змушував діяти проти правил. Якщо винен, повинен понести відповідальність», – запевняє мер.

Варто зауважити, що зі згаданих фігурантів кримінальних проваджень з посад звільнені лише Євген Герасименко та Тетяна Кузьменко, яка на посаді директора дитсадка «Зернятко» виписувала доньці премії. Руслан Марцінків не виключає, що зловживання можуть бути і в інших навчальних закладах Івано-Франківська.

«Завідуюча дитячого садка взяла на роботу свою дочку. То мер винен? Я ж не контролюю, хто там в садочку чи школі що підписує. В місті сотні тисячі договорів, і кожному в голову не залізеш. Може, такі ще є випадки чи в садочку, чи в школі. У місті 160 закладів освіти. Можливо, це буде такою профілактикою для інших керівників», – вважає Руслан Марцінків.