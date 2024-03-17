Млинівський районний суд Рівненської області визнав винним в недбалому ставленні до військової служби майора одного з районних ТЦК Олега М., який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку. Суд призначив військовому невеликий штраф – 2465 грн.

Як вказано у постанові суду, майор Олег М., працюючи начальником відділення обліку мобілізаційної роботи одного із ТЦК, протягом жовтня – грудня 2022 року поставив відмітки про виключення з військового обліку трьох офіцерів запасу. Ці документи підписав керівник Олега М., що призвело до безпідставного виключення чоловіків з військового обліку з правом виїздити за кордон. У постанові вказаний вік виключених офіцерів запасу: 32, 38 та 56 років.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Щодо майора Олега М. склали протокол про недбале ставлення до військової служби. На засідання суду військовий прийшов, визнав свою провину та заявив, що вчинив це неумисно. Суддя Алла Бандура дослідила усі матеріали справи та оштрафував Олега М. на 2465 грн.

Нагадаємо, що мешканцю Прикарпаття призначили тюремне ув’язнення через те, що він проігнорував повістку, а голову міжрайонної МСЕК на Львівщині оштрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з посади.

Днями у Львові представники ТЦК силою затримали чоловіка серед вулиці та без проходження ним ВЛК відправили у військову частину. На цей випадок відреагував начальник обласного ТЦК.