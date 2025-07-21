Військовий медик 60 ОМБр заявив про порушення у бригаді

Начальник медичного пункту 3 механізованого батальйону 60 ОМБр, старший лейтенант Андрій Зотя заявив про «кричущі» правопорушення з боку керівництва бригади та приховування санітарних втрат. Про це військовий повідомив на своїй фейсбук-сторінці у понеділок, 21 липня.

За словами військового, керівництво бригади вимагає скасувати звільнення військовослужбовців за станом здоров’я. Крім того, зі слів старшого лейтенанта, він регулярно отримує накази не надавати бійцям батальйону медичного забезпечення.

Андрій Зотя поширив кілька аудіофайлів. Стверджується, що один із них – запис розмови з начальником медичної бригади Дмитром Башмаковим, під час якої Зотя доповідає, що він отримав наказ оглянути пораненого бійця й не направляти його на подальшу евакуацію й «якщо там тільки осколки – дістати самому».

«Ну виконуйте. Що я можу сказати? І форму 100 не оформлювати. Я ж не знаю, які там справи. Це ж не тільки у вас – і в інших батах така х*рня буває», – відповідає Дмитро Башмаков.

Зотя у розмові з Башмаковим пояснює, що пораненому треба бути зробити щеплення від правця, щоб уникнути ускладень. Андій Зотя наголошує, що у разі загибелі бійця не хоче сісти до в’язниці. На що Башмаков відповідає: «Ніхто не буде сидіти, тому що це війна».

Також військовий заявив, що знає про факти приховування санітарних втрат в частині, які не записують в журнал бойових дій. Андрій Зотя стверджує, що порушення у бригаді відбуваються під керівництвом комбрига Андрія Бородіна, а начальник медслужби Дмитро Башмаков «займається виключно покриванням злочинних наказів комбрига та комбатів».

«Я готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом нашої бригади, батальйону та їх професійну некомпетентність», – заявив Андрій Зотя.

На заяву військового відреагували у 60 ОМБр. Там заявили, що розпочали службову перевірку, зокрема, за участі військової служби правопорядку. Аудіозаписи, надані військовим медиком, вивчатимуть «в межах чинного законодавства».

«Командування висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства України», – заявили у 60 ОМБр.

Зауважими, що за даними з відкритих джерел, 60-та окрема механізована Інгулецька бригада виконує бойові завдання на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, 16 травня командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин з позивним «Геній» подав рапорт про звільнення з посади. Своє рішення військовий пояснив «дебільними задачами» від керівництва, що призводять до невиправданих втрат бійців.

16 червня Олександр Ширшин повідомив, що після службової перевірки у бригаді його визнали «недисциплінованим».