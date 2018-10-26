Медики не виявили в Зайцевої проблем зі здоров’ям для звільнення з СІЗО

Комісія, яку створило харківське обласне Управління охорони здоров'я, оцінила стан головної фігурантки смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої. Фахівці провели підозрюваній огляди та додаткові обстеження й не виявили у неї жодних патологій.

«За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у підслідної Зайцевої не виявлено. Ніяких протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає», – розповів комісії начальник Управління охорони здоров'я ХОДА Богдан Федак.

Огляд та обстеження Зайцевої ще 22 жовтня провели обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний кардіолог, ревматолог, а також обласні фахівці з ультразвукової та лабораторної діагностики.

«Патологій з боку систем і органів, які обстежили ці фахівці, не виявлено», – резюмував Федак.

Він також додав, що всю необхідну інформацію та висновки обласна комісія передала до правоохоронних органів.

Зауважимо, що на погане самопочуття підзахисної скаржаться її захисники. Зокрема, адвокат Зайцевої Євген Мельничук з посиланням на висновок лікарів СІЗО повідомив, що у Зайцевої захворювання мозку.

«Діагноз Зайцевій встановили лікарі в СІЗО. У неї посттравматична енцефалопатія головного мозку... У Зайцевої спостерігається підвищення тиску, і вона потребує обстеження у невропатолога. Такого фахівця в СІЗО немає», – сказав адвокат журналістам, повідомила агенція «Укрінформ».

24 жовтня на засіданні Київського райсуду Харкова у справі про ДТП на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева і другий фігурант Геннадій Дронов були присутніми в залі, але як тільки суддя пішов до дорадчої кімнати, Зайцева заявила про те, що їй погано, її вивели із зали і викликали для неї «швидку».

16 жовтня Зайцева, доправлена до Київського райсуду Харкова, не пішла в зал засідань, скаржачись на стан здоров'я, і «швидку» для неї викликали до кімнати конвойних. Суддя Віктор Попрас направив у СІЗО запит про здоров'я Зайцевої, і можливість її лікування в СІЗО.

На цьому ж засіданні суддя зачитав довідку з СІЗО, видану Геннадієві Дронову і Олені Зайцевій вранці, що здоров'я обох дозволяє їм прибути до суду без супроводу.

Олена Зайцева фігурує у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові, що сталася 18 жовтня минулого року. Жертвами аварії стали шестеро пішоходів – п’ятеро з них загинули на місці, шоста жертва згодом померла в лікарні. Відомо, що Зайцева у момент вчинення ДТП перебувала під впливом психотропів, а раніше пропускала заняття в автошколі.

Наразі Зайцева разом з другим фігурантом цієї справи Геннадієм Дроновим перебуває у слідчому ізоляторі.