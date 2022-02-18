Медсестра разом з двома спільниками щодня підробляли до 10 сертифікатів про вакцинацію

Ужгородська 34-річна медсестра разом з двома спільниками пропонувала підроблені ковід-сертифікати для своїх близьких та знайомих із 30-процентною знижкою. Відомо, що до схеми жінка долучила місцеву сімейну лікарку та ще одного чоловіка. Охочих купити фальшиві документи медсестра шукала серед пацієнтів ужгородської амбулаторії. За даними слідства, на підробці ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів група заробляла до півмільйона гривень на місяць.

Як повідомляє прес-служба СБУ Закарпаття, схему організувала медсестра однієї з амбулаторій Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Щодня зловмисники вносили 5-10 недостовірних записів до електронної системи охорони здоров'я «eHealth» про нібито проведену вакцинацію. Це дозволяло їм «заробляти» до півмільйона гривень щомісяця. У спільники зловмисниця долучила до схеми знайомого та сімейну лікарку, що обіймала посаду директора комунального медичного підприємства та мала доступ до електронної системи охорони здоров’я», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ додають, що охочих купити підроблені ковід-документи медсестра зі спільниками знаходила серед відвідувачів медзакладів, які мали певні застереження щодо щеплень. За фальшиві сертифікати про вакцинацію пацієнтам пропонували заплатити 3,5 тис. грн. Близьким знайомим фігуранти справи надавали 30% знижку на підробку ковід-документів.

Крім того, медики організували і торгівлю довідками про негативні результати ПЛР-тестів. Підроблений документ на фірмових бланках реальних медзакладів та з мокрими печатками можна було придбати всього за 300 гривень, без проходження лабораторних досліджень. Відомо, що таким чином підроблялися сотні медичних документів щомісяця.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, обшуки за місцем роботи фігурантів правоохоронці провели у п’ятницю, 18 лютого. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 20 тис. доларів США, ймовірно одержаних протиправним шляхом, мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, чорнові записи.

Підозрювана організаторка схеми – 34-річна медсестра ужгородської амбулаторії. «Жінка передавала одержані від закарпатців дані іншим особам, які вносили їх до автоматизованої системи «eHealth». Це давало змогу громадянам згенерувати відповідні сертифікати вакцинації в додатку «Дія» і в подальшому використовувати», – зазначили у прокуратурі.

Наразі медсестрі оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється на комп'ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.