Мер Івано-Франківська доручив відкрити всі бомбосховища

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста не використовуйте дрони та без потреби не виходити на дахи і не панікувати через мітки. Також міський голова наголосив на необхідності вимкнення світла після 23:00, йдеться не лише про житлові будинки, а й вивіски на магазинах.

У своєму зверненні до франківців у суботу, 26 лютого, мер міста Руслан Марцінків закликав не виходити на дахи будинків і не користуватися дронами. «Не фотографуйте наших військових, не поширюйте локації наших захисників. Будьте пильними, якщо побачили підозрілих, то повідомляйте про цих осіб у поліцію – 102. Не використовуйте дрони, без потреби не виходьте на дахи. Адже, люди можуть подумати, що це вороги», – закликав Руслан Марцінків.

Також мер Івано-Франківська доручив відкрити всі бомбосховища, але попередив, що кількість місць там обмежена. «Не потрібно вибігати надвір за будь-яких обставин. Найбезпечніше залишатися вдома, подалі від вікон. Можна спуститися у підвал. Самоорганізуйтеся і приберіть підвали, які можуть стати сховком. Також відчинені підвали шкіл та садків. Крім того, можна заховатися у церквах. Намагайтесь бути подалі від стратегічних об'єктів», – порадив міський голова.

За словами Руслана Марцінківа, починаючи з суботи, 26 лютого, після 23:00 почнуть вимикати не лише освітлення вулиць, а й у під'їздах. Крім цього, усіх підприємці повинні також вимкнути світлові вітрини та вивіски.

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