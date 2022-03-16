За словами Руслана Марцінківа, російські окупанти атакуючи телевежі намагаються посіяти паніку

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців, які проживають біля телевізійної вежі, тимчасово переїхати. Мер зробив відповідну заяву після того, як російські окупанти обстріляли телевежі у Рівному та Вінниці.

У своєму відеозверненні до мешканців Івано-Франківська у середу, 16 березня, міський голова Руслан Марцінків закликав тимчасово переїхати з району поряд з телевежею. «Звертаюсь до мешканців, які живуть біля телевежі. Рекомендую на певний час переїхати на певний час в інші мікрорайони міста. Ми бачимо, що ворог ударив по рівненській телевежі. Сьогодні по вінницькій. Тому будьмо уважні і реагуймо на тривоги. Тому що в будь-який момент може бути авіаудар або ракетний удар. Маємо розуміти, що кожен сам відповідає за свою безпеку», – заявив мер Івано-Франківська.

За словами Руслана Марцінківа, російські окупанти атакуючи телевежі та інші цивільні об'єкти намагаються посіяти паніку. Тому потрібно бути напоготові, максимально зібраними, уважними та обережними тим, хто проживає біля таких об’єктів.

Зазначимо, що у понеділок, 14 березня, російська ракета влучила у телевежу у селі Антопіль поблизу Рівного. Внаслідок удару загинула 21 людина та 9 отримали поранення. Уночі на середу, 16 березня, телевежа у Вінниці також зазнала ракетних обстрілів.