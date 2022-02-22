Міська рада вже виділила 600 тис. грн на модернізацію системи оповіщення

Луцький міський голова Ігор Поліщук закликав лучан не піддаватись паніці та запевнив, що міська рада займається питаннями цивільного захисту. Також він анонсував, що на майбутній сесії 23 лютого буде прийнятий проект рішення щодо виділення 1 млн грн на потреби територіальної оборони.

Відеозвернення луцький міський голова опублікував зранку в вівторок, 22 лютого, у своєму Facebook. Зазначимо, що напередодні напередодні Росія визнала незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР», а Володимир Путін доручив ввести російські війська на територію ОРДЛО для «підтримання миру».

Ігор Поліщук закликав містян не піддаватись панічним настроям. Також він запевнив, що міська влада займається питаннями цивільного захисту. «Вже тривалий час Луцька міська рада працює разом із військовими над розгортанням тероборони у нашому місті. І вже завтра, на черговій сесії, буде прийнято програму сприяння територіальній обороні, де буде виділено на ці цілі, на те, що є найбільш важливим для територіальної оборони, 1 млн грн. Нашим спільним завданням разом з вами є зберігати спокій та не допустити панічних настроїв», – зазначив Ігор Поліщук.

За його словами, окрім цього, міськрада вже виділила 600 тис. грн на підвищення ефективності та на модернізацію системи оповіщення для цивільного захисту населення. Також спеціалісти працюють над посиленням безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

«Сьогодні, на мою думку, нам необхідно вірити в себе, вірити в український народ, підтримувати один одного і вірити в Україну. Нехай Господь благословить і збереже Україну», – завершив своє звернення Ігор Поліщук.