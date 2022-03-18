Луцький міський голова Ігор Поліщук закликав містян, які проживають неподалік авіаремонтного заводу, переселитись на деякий час до родичів. Тим, кому немає змоги переселитись, міськрада допоможе знайти тимчасовий прихисток.

Як заявив у своєму ранковому зверненні 18 березня луцький міський голова Ігор Поліщук, це рішення прийняли через ранкові події у Львові, де росіяни з ракет обстріляли місцевий авіаремонтний завод.

«На превеликий жаль, наш авіаремонтний завод теж знаходиться в зоні ризику. Ми не знаємо, буде удар чи ні, ми не знаємо коли це відбудеться, можливо, його ніколи не буде. Але сьогоднішні події поруч зі Львовом показують, що це може статись. Потрібно подбати про свою безпеку завчасно. Звертаюсь до жителів, які живуть в безпосередній близькості до заводу. Це є вулиця Ківерцівська від номеру 2а до номеру 30, це є вулиця Авіаторів і бічні вулиці, які йдуть від неї, а саме: вул. Ціолковського, Можайського, Кожедуба, Липовецька, Озерецька, Жуковського і Петрова. За можливості, без паніки, без різких рухів, але переїдьте до ваших родичів, друзів чи знайомих», – зазначив він.

Ті містяни, які не мають до кого переїхати, можуть звернутись за допомогою до міськради за номером 050-962-67-74 (Юрій Безпятко). Телефонувати до нього можна з 12:00, він сприятиме у поселенні в інших місцях.

«Для тих, хто не хоче переїжджати і буде залишатись у себе. Будьте дуже обережними. При спрацюванні системи оповіщення спускайтесь в укриття, або укрийтесь між двома несучими стінами вашого будинку, якщо у вас нема укриття. сьогодні нам краще переборщити з питаннями безпеки, аніж потім підраховувати жертви», – зазначив Ігор Поліщук.